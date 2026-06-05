Schianto in autostrada muore operaio casertano

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi in autostrada, vicino alla diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Un veicolo si è schiantato, provocando la morte di un operaio di 45 anni residente a Caserta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate. La polizia ha delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

E’ casertana la vittima del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi in autostrada, verso la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. A perdere la vita è stato Orazio Costantino, operaio 44enne di Capodrise e padre di due figli.La vittima viaggiava a bordo di un furgoncino quando si è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Il momento dellesplosione in autostrada nel Casertano: le immagini

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