Tragico schianto | lecchese muore a 26 anni in galleria sull' autostrada A7

Un giovane di 26 anni, residente nella provincia di Lecco, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio a seguito di un incidente avvenuto all’interno di una galleria sull’autostrada A7 che collega Genova e Milano. La vettura coinvolta nello schianto è uscita di strada ed è rimasta gravemente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Un ragazzo di 26 anni, originario di Lecco, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio sull'autostrada A7 Genova-Milano. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria Delle Piane nord, al km 119+100, nel tratto tra Bolzaneto e Busalla, intorno alle 17.15. Il giovane stava.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre: aveva 8 anni. Scontro con un'auto sull'A21 ad AstiUn bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti...

Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre: aveva 8 anniTorino, 5 aprile 2026 - Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Scontro fatale all'altezza del passaggio a livello, muore un centauro di 49 anni; Moto contro un’auto che svolta: muore sul colpo storico ristoratore - BresciaToday; È René Schönmann il pilota morto nel tragico incidente con l’aliante; Operaio morto sulla Setteponti, l'amico è grave. Il masso, il corpo sbalzato: cosa emerge dall'indagine.

Tragico schianto: lecchese muore a 26 anni in galleria sull'autostrada A7Travolto dalla moto che non riesce a frenare, un'auto lo investe dopo la caduta: il giovane lecchese non ce l'ha fatta ... leccotoday.it

Tragico schianto in autostrada: muore motociclista di ventisei anniL'incidente, autonomo, nella Galleria Dellepiane, lungo l'autostrada A7. Inutili i soccorsi da parte della Polizia stradale e dell'elisoccorso ... lavocedigenova.it

Costa fu il primo a correre all'ospedale di Berlino dopo il tragico schianto del 15 settembre 2001 al Lausitzring - facebook.com facebook