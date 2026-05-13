Scontro tra camion in autostrada | muore autotrasportatore casertano

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la Variante di Valico dell'A1, nel tratto tra il bivio A1 panoramica e lo svincolo di Badia, in direzione Firenze. Quattro mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in uno scontro che ha causato la morte di un autotrasportatore proveniente dalla provincia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.

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Un maxi scontro tra 4 mezzi pesanti si è verificato lungo la Vriante di Valico dell'A1 nel tratto appeninico in prossimità della galleria Val di Sambro tra il bivio A1 panoramica e lo svincolo di Badia direzione Firenze tra Emilia Romagna e Toscana. Nel gravissimo incidente ha perso la vita un.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Incidente sul lavoro, investito da un camion in retromarcia: morto il 24enne Carmine Albero Notizie correlate Scontro tra due camion sull’autostrada A4, muore un uomoNella mattina di mercoledì 25 marzo un uomo è morto in un incidente avvenuto sull’autostrada A4 all’altezza di Bolgare, nel tratto tra i caselli di... Scontro tra due camion in A1 a Cadeo, ferito un autotrasportatoreIncidente stradale nella mattinata del 25 febbraio lungo il tratto piacentino dell'autostrada A1, al chilometro 69 lungo la corsia nord all’altezza... Temi più discussi: Schianto tra camion sulla A1: un morto e tre feriti; Scontro tra due camion in autostrada; Violento scontro tra camion in A22 (FOTO), un conducente incastrato e soccorsi in azione: un uomo in ospedale e traffico in tilt; ??Scontro tra camion in autostrada: intrappolato un conducente, traffico nel caos. Dalmine, scontro tra un camion e un’auto: quattro feriti in autostrada. Coinvolti tre bambini x.com Squadra di mitraglieri waffen ss *estate* reddit Santorso. Morta l’88enne coinvolta nel frontale tra auto e camionÈ rimasta sospesa per settimane tra la vita e la morte, ricoverata in rianimazione dopo lo schianto dello scorso 3 marzo. E’ morta l’anziana donna che, in auto con la sorella, era stata travolta da un ... altovicentinonline.it Incidente tra quattro camion sull'A1: morto uno dei conducentiÈ morto l’autista del camion che era rimasto gravemente ferito dopo essere rimasto incastrato nella cabina del mezzo, nel tamponamento avvenuto ieri pomeriggio in Austostrada del Sole, tra Bologna e F ... gazzettadiparma.it