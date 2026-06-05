Schianto frontale a Crespellano | grave una donna

Da bolognatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale avvenuto sulla Nuova Bazzanese, nell’area di Crespellano. L’incidente si è verificato in un tratto della strada, coinvolgendo due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

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Un nuovo grave incidente stradale è avvenuto lungo la Nuova Bazzanese, nell'area territoriale di Crespellano. Venerdì pomeriggio un furgone e un'auto si sono schiantate frontalmente: la donna alla guida della vettura è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna.La. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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