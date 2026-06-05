Schianto frontale a Crespellano | grave una donna

Notizia in breve

Una donna è rimasta gravemente ferita in uno scontro frontale avvenuto sulla Nuova Bazzanese, nell’area di Crespellano. L’incidente si è verificato in un tratto della strada, coinvolgendo due veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso.