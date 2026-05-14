Incidente alla stazione di Crespellano | grave una ragazza di 16 anni
Oggi, giovedì 14 maggio, alle 14.20, si è verificato un incidente presso la stazione ferroviaria di Crespellano, in provincia di Bologna. Una ragazza di 16 anni è rimasta coinvolta e si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. La stazione è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.
Attorno alle ore 14.20 di oggi, giovedì 14 maggio, si è verificato un incidente alla stazione ferroviaria di Crespellano, in provincia di Bologna. Vittima una ragazza di 16 anni, le cui condizioni sono gravi ma senza essere in pericolo di vita.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayCome. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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