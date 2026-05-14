Incidente alla stazione di Crespellano | grave una ragazza di 16 anni

Oggi, giovedì 14 maggio, alle 14.20, si è verificato un incidente presso la stazione ferroviaria di Crespellano, in provincia di Bologna. Una ragazza di 16 anni è rimasta coinvolta e si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. La stazione è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

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