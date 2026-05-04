Schianto frontale tra due moto | 76enne di Traversetolo grave in elisoccorso al Maggiore

Un uomo di 76 anni, residente a Traversetolo, è stato trasportato in condizioni gravi all’Ospedale Maggiore di Parma dopo un incidente avvenuto domenica 3 maggio sulla strada provinciale 513R nel comune di Vetto. L’incidente ha coinvolto due motociclette, una delle quali era condotta dall’uomo, che viaggiava a bordo di una Yamaha 1000. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e l’elisoccorso.

Un 76enne di Traversetolo, che viaggiava a bordo della sua moto Yamaha 1000, è stato ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma, dopo lo scontro frontale con una seconda moto avvenuto nella giornata di domenica 3 maggio lungo la provinciale 513R nel comune di Vetto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sangue sulle strade. Incidente frontale tra moto. Grave centauro 76enne: in eliambulanza a Parma Schianto tra camion e auto, sacerdote 74enne incastrato nell'abitacolo. Con l'elisoccorso al Maggiore: è graveÈ ricoverato in gravi condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma il sacerdote 74enne Don Piergiorgio Torreggiani, coinvolto in un incidente... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scontro frontale tra due auto, un uomo finisce in pronto soccorso; Scontro frontale tra due auto: morta una donna e 7 feriti, tra cui 2 bambini; Schianto frontale tra due moto a Vetto, grave un uomo di 76 anni; Scontro frontale tra due auto, un mezzo nel fossato: gravissima una 32enne. Schianto tra due auto sulla strada provinciale Voltina: il bilancio è drammaticoViolento schianto frontale tra due auto sulla provinciale Voltina: una vittima e tre persone ferite, con l’intervento immediato di soccorsi e forze dell’ordine nella zona di Arcille. notizie.it Pauroso scontro tra due moto a Vetto, grave un 76enneVETTO (Reggio Emilia) – Pauroso scontro frontale tra due moto poco prima delle 12, lungo la strada provinciale 513R in località Cantoniera, nel Comune di Vetto. Nello schianto é rimasto ferito in modo ... reggionline.com Schianto frontale sullo svincolo della SS36 per la Valsassina. Fortunatamente non ci sarebbero feriti. Code e disagi alla viabilità - facebook.com facebook