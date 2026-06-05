Due sorelle di 14 e 23 anni sono morte in un incidente sulla Provinciale 510 a Iseo. La più giovane, Dana, era promessa dello sci italiano. L’incidente ha coinvolto almeno un altro veicolo, causando danni gravi. La comunità di Livigno è in lutto per la perdita delle due giovani. Le autorità stanno indagando sulle cause dello schianto.

Tragedia sulla Provinciale 510 a Iseo: la comunità di Livigno sotto choc per la morte di Camilla e Dana Galli. Una comunità intera si è svegliata nel dolore dopo la tragedia che si è consumata nel tardo pomeriggio di giovedì lungo la Provinciale 510, nel territorio di Iseo, in provincia di Brescia. A perdere la vita sono state Camilla Galli, 23 anni, e la sorella Dana, 14 anni, entrambe originarie di Livigno e molto conosciute nell’ambiente dello sci di fondo. Le due giovani sono morte sul colpo in un violentissimo scontro frontale che ha trasformato la loro Volkswagen Polo in un ammasso di lamiere. L’impatto vicino alla galleria Montecognolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Schianto devastante, muoiono due sorelle di 14 e 23 anni: Dana era una promessa dello sci italiano

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Esplosione nel bar di una stazione sciistica a Crans-Montana in Svizzera

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Due sorelle di 14 e 23 anni muoiono in un frontale a Iseo, tragedia sulla Provinciale 510Due sorelle di 14 e 23 anni sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 510 a Iseo.

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