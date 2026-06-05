Una 14enne, promessa dello sci di fondo, è morta in un incidente stradale insieme alla sorella di 23 anni. L’incidente è avvenuto in una zona di montagna, coinvolgendo un’auto e un altro veicolo. Le due sorelle, entrambe appassionate di sci, erano residenti a Livigno. La più giovane, Dana, era considerata una futura talentuosa atleta nel mondo dello sci di fondo, disciplina praticata anche dai membri della famiglia.

La 14enne Dana era una promessa locale dello sci di fondo, disciplina praticata da tutta la famiglia, residente a Livigno (Sondrio). Anche la sorella maggiore Camilla, di 23 anni, era una fondista, e lavorava nel negozio di articoli sportivi dello zio Sorelle del fondista azzurro Teo, Dana e. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi erano Dana e Camilla Galli, morte a 14 e 23 anni in uno schianto tra auto: promesse dello sci, sorelle del fondista Teo

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