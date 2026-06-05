Scherzo in palestra alunna cade dopo sgambetto e si fa male | chiede oltre 220mila euro di risarcimento il Tribunale ne dà 6mila Ecco cosa è accaduto

Il 10 novembre 2007, durante una lezione di educazione fisica in un istituto superiore di Foligno, un ragazzo di 15 anni è caduto dopo uno sgambetto di un compagno durante uno scherzo. La caduta ha causato un infortunio, portando la studentessa a chiedere un risarcimento superiore a 220mila euro. Il Tribunale ha stabilito un risarcimento di 6mila euro.

Il 10 novembre 2007, durante la lezione di educazione fisica in un istituto superiore di Foligno, alcuni compagni di scuola hanno ideato uno “scherzo” ai danni di un ragazzo di 15 anni. La dinamica è ricostruita con precisione nella sentenza n. 11472025, depositata lo scorso 19 settembre dal Tribunale di Perugia: i ragazzi coinvolti hanno fatto lo sgambetto alla vittima, l’hanno fatta cadere e hanno filmato la scena con un cellulare, con l’intenzione di pubblicare il video su internet. La caduta ha provocato un trauma cranico con amnesia, con postumi permanenti accertati dal medico legale nella misura del 3% di invalidità biologica, oltre a un periodo di inabilità temporanea. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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