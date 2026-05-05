Alunno si fa male a scuola i genitori chiedono oltre 50mila di risarcimento ma il Tribunale dice no | Senza prova non è possibile domanda sfornita di compiuti e specifici allegati

Il Tribunale di Potenza ha respinto la richiesta di risarcimento danni avanzata dai genitori di un alunno che nel 2019 si era infortunato durante le lezioni scolastiche. I genitori avevano chiesto oltre 50mila euro, ma i giudici hanno stabilito che senza prove specifiche e allegati completi non si può procedere a un risarcimento. La richiesta è stata considerata priva di elementi sufficienti per una decisione favorevole.

Il Tribunale di Potenza ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata dai genitori di un minore che nel 2019 riportò un infortunio durante l’orario scolastico. La vicenda risale al 7 febbraio 2019. Secondo quanto ricostruito nell’atto di citazione, il minore, che all’epoca frequentava la seconda elementare, uscì dalla classe intorno alle 15 per recarsi in bagno. Una volta rientrato in aula, il bambino iniziò a piangere e riferì dolori allo stomaco e senso di vomito. L’insegnante presente, dopo aver prestato i primi soccorsi, avvertì telefonicamente la madre, che prelevò il figlio da scuola alle 15.15. I genitori hanno agito in giudizio sia in proprio sia nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale (il potere-dovere di prendere decisioni e curare gli interessi del figlio minore) sul bambino.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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