Perugia camper sbaglia strada e rimane incastrato in via Alessi

Un camper ha sbagliato strada a Perugia e si è trovato incastrato in via Alessi. L’autista non ha prestato attenzione alla segnaletica cittadina né alle indicazioni sulla viabilità, finendo per entrare in una zona con restringimento in piazza Matteotti e rimanere bloccato. L’incidente ha causato disagi al traffico locale, che ha dovuto essere gestito dalle forze dell’ordine. Nessun altro veicolo è stato coinvolto e non si sono registrati feriti.

Non ha osservato la segnaletica della città, non ha guardato la strada e il restringimento di piazza Matteotti e alla fine è rimasto incastrato in via Alessi con il camper.È avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 aprile, a Perugia, dove sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco e la Polizia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sbaglia strada, prova l’inversione. E l’autobus rimane ‘intrappolato’ Costa d'Amalfi, bus sbaglia strada e resta incastrato sul curvone di CiglianoMomenti di apprensione soprattutto quando il bus si è trovato davanti al cosiddetto “curvone della disgrazia”, teatro della tragedia dell’8 maggio...