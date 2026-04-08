A Giulianova, fino al 10 aprile e poi dal 13 al 17 aprile, è presente un’unità mobile per mammografie, posizionata nell’area de I Pioppi. La struttura, gestita dalla Asl di Teramo, offre screening gratuiti per le donne tra i 50 e i 69 anni. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso ai controlli di prevenzione in modo rapido e senza costi.

La Asl di Teramo ha portato a Giulianova un’unità mobile per mammografie, disponibile nell’area de I Pioppi fino al 10 aprile e nuovamente dal 13 al 17 aprile, per offrire screening gratuiti alle donne tra i 50 e i 69 anni. Il Camper rosa è arrivato ieri nel quartiere Annunziata per avviare una campagna di sensibilizzazione territoriale. L’iniziativa mira a facilitare l’accesso alla prevenzione del tumore al seno, eliminando le barriere burocratiche e temporali che spesso rallentano i controlli periodici. L’accesso al servizio è semplificato al massimo: non è richiesta alcuna impegnativa medica e l’assenza di liste d’attesa rende l’esame immediato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Screening seno a Giulianova: il Camper rosa abbatte le attese

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