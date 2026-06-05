Scavi abusivi in un terreno agricolo | sequestrata area di 4mila metri quadrati a Battipaglia

Notizia in breve

I Carabinieri Forestale hanno sequestrato un’area di 4.000 metri quadrati a Battipaglia, dove erano in corso scavi abusivi di sbancamento. Le operazioni di scavo avevano profondità variabili tra 3 e 8 metri. L’intervento è stato effettuato in un terreno agricolo, e l’area è stata sottoposta a sequestro. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata durante le operazioni.