Scavi abusivi in un terreno agricolo | sequestrata area di 4mila metri quadrati a Battipaglia
I Carabinieri Forestale hanno sequestrato un’area di 4.000 metri quadrati a Battipaglia, dove erano in corso scavi abusivi di sbancamento. Le operazioni di scavo avevano profondità variabili tra 3 e 8 metri. L’intervento è stato effettuato in un terreno agricolo, e l’area è stata sottoposta a sequestro. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata durante le operazioni.
I Carabinieri Forestale di Acerno e di Giffoni Valle Piana hanno sequestrato un'area agricola di 4.000 metri quadrati a Battipaglia dove erano in corso scavi abusivi di sbancamento con profondità variabili tra 3 e 8 metri.L'operazioneI militari, impegnati in un'attività di pattugliamento del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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