Chalet irregolari sul lago di Comabbio sequestrata area di 4mila metri quadrati

Nella giornata del 8 aprile 2026, una verifica della Guardia di Finanza del servizio navale di Porto Ceresio ha portato al sequestro di un’area di circa 4.000 metri quadrati vicino al lago di Comabbio. L’intervento ha riguardato una struttura ricettiva che risultava essere stata realizzata in modo irregolare e occupava in modo abusivo un’area del demanio. Le autorità hanno proceduto con il sequestro dell’intera zona.

Comabbio (Varese), 8 aprile 2026 – Occupazione abusiva del demanio e irregolarità edilizie: è il risultato di un controllo della Guardia di Finanza del servizio navale di Porto Ceresio nei confronti di una struttura ricettiva nei pressi del lago di Comabbio, in provincia di Varese. Gli accertamenti, a seguito dei quali sono state rilevate significative violazioni edilizie, hanno riguardato la regolarità delle occupazioni, la conformità delle opere presenti e la sussistenza delle autorizzazioni previste. 39 chalet irregolari. In particolare, sono stati individuati 39 chalet stabilmente posizionati da oltre dieci anni e dotati di rilevante valore economico, mai dichiarati né iscritti nel catasto, in violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Chalet irregolari sul lago di Comabbio”, sequestrata area di 4mila metri quadrati Smaltimento illecito di rifiuti:sequestrata un’area di 4mila metri quadrati utilizzata per lo smontaggio di auto rubateTempo di lettura: 2 minuti Nuova operazione di contrasto ai reati ambientali in Terra dei Fuochi. Rifiuti speciali pericolosi: sequestrata area di 200 metri quadratiL’attività investigativa ha consentito di accertare che l’artigiano deteneva, in un’area esterna all’opificio e non rientrante nel layout aziendale,... Si parla di: Chalet irregolari sul lago, sigilli in un campeggio. Chalet irregolari sul lago di Comabbio, sequestrata area di 4mila metri quadratiSecondo la Guardia di Finanza di Porto Ceresio non sarebbero stati dichiarati al Catasto. Constatato anche il mancato versamento dei canoni demaniali per un importo complessivo pari a circa 217mila eu ... ilgiorno.it Chalet abusivi: sul lago di Comabbio sequestrata area di 4mila metri quadratiScoperta dal gruppo Roan della guardia di Finanza una sospetta occupazione irregolare del demanio: canoni non versati per oltre 217mila euro ... varesenews.it