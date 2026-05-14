Durante un’operazione della Polizia ecologica a Pozzuoli, è stata sequestrata un’area di 28 metri quadrati utilizzata come discarica abusiva di rifiuti speciali. L’intervento è stato coordinato dal comandante della squadra di Polizia ecologica, che ha individuato e messo sotto sequestro il sito dopo aver riscontrato la presenza di materiali abbandonati illegalmente. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo contro i reati ambientali nella zona.

Un’area trasformata in discarica abusiva di rifiuti speciali è stata sequestrata dalla Polizia Municipale di Pozzuoli durante un’operazione contro i reati ambientali condotta dagli agenti della squadra di Polizia ecologica, coordinati dal comandante Fabio Felice De Silva. L’intervento è scattato in una zona compresa tra Via Ariete e il quartiere Licola, dove gli agenti hanno scoperto un ingente accumulo di scarti edili abbandonati direttamente sul terreno. Nel corso dei controlli sul territorio, i caschi bianchi hanno individuato un deposito di rifiuti speciali composto da materiali provenienti da lavori edili e stradali, tra cui asfalto, brecciolino e tubi corrugati.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Rifiuti speciali abbandonati a Pozzuoli: sequestrata area di 28 metri quadrati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Discarica abusiva di rifiuti speciali lungo la Pontina: sequestrata un'area di mille metri quadratiUn terreno privato trasformato in una discarica abusiva e in un centro di recupero di rifiuti, anche pericolosi.

Sequestrata un'area industriale di 30mila metri quadrati a Termini: era diventata deposito di rifiutiL'intervento è stato portato a termine dalla guardia costiera, su disposizione della procura, in un ex cantiere nautico ormai dismesso da tempo...

Temi più discussi: Rifiuti speciali (tra cui una bombola del gas) abbandonati nell'isola ecologica; Rifiuti abbandonati tra la vegetazione: i trasgressori rintracciati e sanzionati; Il video del frigo abbandonato a Sestri fa il giro dei social: ecco come la Locale ha incastrato l’incivile; La festa per i 50 anni e quella montagna di rifiuti abbandonati nel prato.

Operai Rap intervengono contro l'inciviltà per rimuovere i rifiuti illecitamente abbandonati nelle vie: Ammiraglio Rizzo, piazza Bartolomeo da Messina. Foto di Rap in azione. x.com

Rapallo, rifiuti speciali abbandonati in un terreno privato a San Maurizio di MontiOperazione dei carabinieri forestali. La sindaca Elisabetta Ricci ha firmato un'ordinanza che impone la rimozione del materiale ... ilsecoloxix.it

Rifiuti abbandonati a Cori, i Carabinieri Forestali risalgono a quattro presunti responsabiliCori, i Carabinieri Forestali hanno individuato quattro presunti responsabili di abbandono di rifiuti tra Colle Pero e la Strada Provinciale Velletri-Anzio ... latinaquotidiano.it