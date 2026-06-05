Scattato l' obbligo di depurazione per le telline in zona Gombo

Notizia in breve

L'azienda Usl Toscana Nord Ovest ha imposto l’obbligo di depurazione sulle telline della zona Gombo, sul litorale pisano. La misura è stata adottata dopo aver riscontrato una concentrazione di Escherichia coli superiore ai limiti consentiti. La decisione riguarda le telline raccolte in quella zona e mira a garantire la sicurezza alimentare. Le telline devono essere sottoposte a depurazione prima di essere commercializzate o consumate.