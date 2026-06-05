Scattato l' obbligo di depurazione per le telline in zona Gombo
L'azienda Usl Toscana Nord Ovest ha imposto l’obbligo di depurazione sulle telline della zona Gombo, sul litorale pisano. La misura è stata adottata dopo aver riscontrato una concentrazione di Escherichia coli superiore ai limiti consentiti. La decisione riguarda le telline raccolte in quella zona e mira a garantire la sicurezza alimentare. Le telline devono essere sottoposte a depurazione prima di essere commercializzate o consumate.
Misura di sicurezza alimentare presa dall'azienda Usl Toscana nord ovest per le telline del Gombo, sul litorale pisano, a causa di una concentrazione oltre i limiti di Escherichia coli. L'ente sanitario, a seguito della declassificazione temporanea da classe A a classe B del banco naturale della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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