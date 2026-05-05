Dopo aver raggiunto la salvezza, la squadra di Daniele De Rossi ha attivato l’obbligo di riscatto per l’attaccante Lorenzo Colombo, che diventerà ufficialmente un giocatore del Genoa a partire dalla prossima finestra di mercato. Colombo, in prestito dal Milan, sarà trasferito a titolo definitivo, completando così il passaggio che era stato concordato in precedenza. La formula del trasferimento è stata definita e il giocatore passerà alla nuova squadra senza ulteriori condizioni.

Lorenzo Colombo, classe 2002, centravanti nativo di Vimercate (MB) e cresciuto nel settore giovanile del Milan, smette di essere un giocatore rossonero. Si trasferirà a titolo definitivo al Genoa, club che lo ha avuto in prestito in questa stagione, alla riapertura ufficiale del calciomercato. È scattato, infatti, l'obbligo di riscatto che il 'Grifone' si era riservato sul cartellino del giocatore la scorsa estate, quando ha imbastito con il Diavolo l'operazione Colombo. Nelle casse del club rossonero, entreranno, quindi, 10 milioni di euro. Le condizioni affinché Colombo lasciasse il Milan per il Genoa, in questo affare, erano inizialmente tre.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, scattato l’obbligo di riscatto per Colombo: è interamente del Genoa

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