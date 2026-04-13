Openda Juve scattato l’obbligo di riscatto per l’attaccante belga I dettagli e le cifre ecco quanto spendono i bianconeri

L’attaccante belga è diventato ufficialmente un giocatore della Juventus dopo il rilascio dell’obbligo di riscatto. La società ha annunciato i dettagli dell’accordo e le cifre legate all’operazione, concludendo così il trasferimento. La trattativa si è conclusa con la firma di un contratto che lega il calciatore ai bianconeri, segnando un passaggio chiave nel mercato di gennaio.

di Angelo Ciarletta Openda Juve, l’attaccante belga può considerarsi ormai un calciatore di proprietà bianconera. Vediamo insieme i dettagli e le cifre. Loïs Openda può considerarsi a tutti gli effetti un calciatore di proprietà della Juve. Il passaggio dal Red Bull Lipsia si è trasformato da prestito con diritto in obbligo di riscatto grazie ai risultati maturati nell’ultima giornata di Serie A. MERCATO JUVE LIVE La clausola decisiva era legata al piazzamento della squadra tra le prime dieci posizioni della classifica 202526. Con il successo ottenuto a Bergamo e la contemporanea sconfitta del Sassuolo, la formazione guidata da Luciano Spalletti ha matematicamente messo in cassaforte l’obiettivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Openda Juve, scattato l’obbligo di riscatto per l’attaccante belga. I dettagli e le cifre, ecco quanto spendono i bianconeri Openda Juve, prima il riscatto e poi l’addio? Il piano di Comolli per l’attaccante belga. Gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Openda Juve, il futuro del belga continua ad essere lontano dai colori bianconeri. Nico Gonzalez Juve, ecco quante presenze mancano per far scattare l’obbligo di riscatto. E i bianconeri guadagnerebbero questa cifradi Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Juve, ecco quante presenze mancano per far scattare l’obbligo di riscatto in favore dei Colchoneros.