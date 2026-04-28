San Giovanni Rotondo | la sosta sulle strisce blu si paga con l’App Telepass

A San Giovanni Rotondo è stato avviato un nuovo sistema per pagare la sosta sulle strisce blu utilizzando l’app Telepass sullo smartphone. La soluzione permette ai cittadini e ai visitatori di effettuare i pagamenti in modo digitale, evitando l’uso del parcometro tradizionale. Il servizio è stato attivato recentemente e sarà disponibile nelle zone di parcheggio a pagamento del centro cittadino.

SAN GIOVANNI ROTONDO: LA SOSTA SULLE STRISCE BLU SI PAGA CON L’APP “TELEPASS” Al via a San Giovanni Rotondo (FG) il nuovo servizio di pagamento della sosta sulle “Strisce blu” con lo smartphone attraverso l’app “Telepass”. Il servizio è già attivo. Roma, 28 aprile 2026 — Pagare il parcheggio è ancora più semplice e conveniente per i clienti Telepass. Da oggi infatti nel comune di San Giovanni Rotondo (FG) è attivo il pagamento delle strisce blu tramite l’app Telepass. Grazie alla collaborazione con il Comune di San Giovanni Rotondo che gestisce il servizio, è possibile pagare la sosta direttamente dallo smartphone, anche senza l’apparato Telepass in auto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - San Giovanni Rotondo: la sosta sulle strisce blu si paga con l’App Telepass Notizie correlate Marigliano, strisce blu: ora si paga con Telepass. Come funziona il nuovo servizioAttivo a Marigliano il pagamento della sosta tramite app Telepass: parcheggi senza contanti, paghi solo i minuti effettivi e gestisci tutto dallo... Leggi anche: Strisce blu, paga la sosta con l'app e viene multato: caos confini tra Apcoa e Amat pure in via Paolo Paternostro Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Corsa a cinque a San Giovanni Rotondo: il PD diviso in due, il centrodestra senza Lega, Udc e Prc soli; Tutto pronto per l’arrivo del ‘Mantello di San Francesco’; San Giovanni Rotondo. Il card. Parolin celebra i 70 anni di Casa sollievo della sofferenza; Mariapoli Campania 2026: a San Giovanni Rotondo dal 23 al 26 luglio. MEZZA SANTO 2026 San Giovanni Rotondo, torna la Mezza del Santo. Palladino: Correre! Per il futuro, per il territorioSAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Sta per tornare uno degli appuntamenti sportivi più attesi del territorio: la Mezza del Santo, giunta alla sua 6ª edizione. La gara podistica, ormai consolidata nel panor ... statoquotidiano.it CONFERENZA STAMPA San Giovanni Rotondo, torna la Mezza del Santo: attesa per la 6ª edizioneL’evento, cresciuto costantemente nel corso delle edizioni, rappresenta oggi un punto fermo del calendario podistico. statoquotidiano.it San Giovanni Rotondo, torna la “Mezza del Santo”. Palladino: “Correre! Per il futuro, per il territorio” #mezzasanto #sangiovannirotondo https://www.statoquotidiano.it/28/04/2026/san-giovanni-rotondo-torna-la-mezza-del-santo-palladino-correre-per-il-futuro-p facebook Aggredì un uomo a San Giovanni Rotondo perché #gay, condannato in abbreviato con l’aggravante speciale per omofobia a 3 anni e 10 mesi. Ora diventi legge x.com