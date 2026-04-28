Strisce blu a Sabaudia la sosta si paga anche con l’app

A Sabaudia, dal 28 aprile 2026, i parcheggi a pagamento sulle strisce blu possono essere pagati e gestiti tramite un’applicazione sullo smartphone. La novità riguarda la possibilità di effettuare i pagamenti digitali senza bisogno di utilizzare ticket tradizionali o parcometri. La misura interessa le aree di sosta designate e coinvolge le autorità locali che hanno adottato il nuovo sistema di gestione digitale.

Sabaudia, 28 aprile 2026 – A Sabaudia la sosta sulle strisce blu si paga e si gestisce direttamente anche dallo smartphone. Con l’app ParkingMyCar è possibile attivare, interrompere e prolungare il parcheggio a pagamento senza tornare al parchimetro, pure mentre si è lontani dall’auto in sosta. Le strisce blu, gestite da SIS Srl, rappresentano una soluzione ben organizzata tra lungomare e centro. Ma la vera svolta è digitale. Niente più corse sotto il sole per inserire monetine o controllare l’orario. Da oggi basta uno smartphone. Con l’app ParkingMyCar, infatti, la sosta si paga in pochi istanti e si gestisce ovunque ci si trovi. Anche con i piedi in acqua.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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