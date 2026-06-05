Scatta la finalissima Usmate caccia alla A2
Usmate si avvicina alla finale e compete con altre quindici squadre per ottenere uno dei tre posti disponibili che permettono di salire in serie A2. La squadra si prepara alla fase conclusiva del torneo, che determinerà le squadre promosse. La finale si svolgerà nelle prossime settimane, con le partite decisive per la promozione. La formazione partecipa con l’obiettivo di conquistare un posto tra le prime tre.
Usmate è all’atto conclusivo. Insieme ad altre quindici formazioni, va alla caccia di uno dei primi tre posti che valgono la promozione in serie A2. Da lunedì 8 a domenica 14 giugno, a Latisana e Codroipo, sono in programma le finali nazionali del campionato di Serie B, con squadre provenienti da tutta l’Italia. Savini e compagne sono inserite nel gruppo che comprende Catanzaro, Basket Roma e Derthona. Si affrontano in un girone all’italiana, le prime due classificate vanno ai quarti di finale. La prima avversaria di Usmate è il Basket Roma, partita che andrà in scena lunedi alle 21. Martedì le gialloblù sfideranno Derthona e mercoledì Catanzaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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