Usmate è all’atto conclusivo. Insieme ad altre quindici formazioni, va alla caccia di uno dei primi tre posti che valgono la promozione in serie A2. Da lunedì 8 a domenica 14 giugno, a Latisana e Codroipo, sono in programma le finali nazionali del campionato di Serie B, con squadre provenienti da tutta l’Italia. Savini e compagne sono inserite nel gruppo che comprende Catanzaro, Basket Roma e Derthona. Si affrontano in un girone all’italiana, le prime due classificate vanno ai quarti di finale. La prima avversaria di Usmate è il Basket Roma, partita che andrà in scena lunedi alle 21. Martedì le gialloblù sfideranno Derthona e mercoledì Catanzaro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scatta la finalissima. Usmate, caccia alla A2

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