L’As Medical Usmate si affida a Greta Laube per cercare la promozione in Serie A2. La giocatrice è considerata un elemento centrale della squadra nella Serie B femminile e si concentra sulla continuità delle sue prestazioni. La squadra brianzola si prepara a una stagione che potrebbe portarla a un passo dalla massima divisione nazionale.

L’As Medical Usmate punta tutto sulla promozione in Serie A2 attraverso la prestazione costante di Greta Laube, elemento chiave del gruppo brianzolo nella Serie B femminile. La giocatrice numero 10, attualmente alla sua seconda stagione con i gialloblù, guida il team verso l’obiettivo dei playoff dopo aver consolidato il secondo posto in classifica. Il pilastro tattico della formazione brianzola. La struttura tecnica dell’As Medical Usmate poggia sulle spalle di una dalamnya capace di coprire quattro ruoli differenti grazie a un mix di intelligenza cestistica e doti atletiche superiori. Pasquale De Sena, responsabile tecnico della squadra, ha sottolineato come la versatilità della venticinquenne sia il motore del progetto sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Usmate, Greta Laube è il motore che punta alla Serie A2

La Ferrari punta sull’ADUO per colmare il deficit di motore: che cos’è e come funzionaLe prime gare del Mondiale di F1 2026 hanno confermato ciò che molti avevano previsto: la Mercedes domina, soprattutto in qualifica, grazie a una...

Basket donne Serie B. Usmate stravince il derby. Robbiano deve arrendersiNel derby brianzolo di Serie B femminile l’AS Medical Usmate ha surclassato Robbiano vincendo 78-51.

Argomenti più discussi: La missione di Greta: Vogliamo la promozione; La missione di Greta | Vogliamo la promozione.

La missione di Greta: Vogliamo la promozioneBasket Serie B femminile, la 25enne sta vivendo una stagione da protagonista. E con l’As Medical Usmate punta alla A2: nei playoff conteranno i dettagli. ilgiorno.it

Usmate, passo falso a Crema: È mancata la cattiveriaIn Serie B femminile, Crema-Usmate si è risolta sul 67-64 con un finale al fotofinish. La formazione brianzola ha trovato... In Serie B femminile, Crema-Usmate si è risolta sul 67-64 con un finale al ... ilgiorno.it