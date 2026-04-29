galli caccia alla finalissima stasera la sfida decisiva

San Giovanni si prepara a disputare la partita decisiva questa sera, dopo aver ottenuto sabato scorso una vittoria all’ultimo secondo. La squadra affronta l’incontro con l’obiettivo di raggiungere la finale, mentre i tifosi si radunano allo stadio in attesa del fischio d’inizio. La partita si svolgerà sul campo di casa, con la squadra che punta a confermare le prestazioni delle ultime gare.

SAN GIOVANNI A caccia della finalissima. Dopo la vittoria a fil di sirena ottenuta sabato in gara 1, la Galli potrebbe stasera staccare il pass per l’ultimo atto dei play-off di A2 di basket femminile ospitando alle 20, a San Giovanni, il Matelica con l’obiettivo di chiudere definitivamente i conti e accedere alla finale con una tra Costa Masnaga e Livorno. In caso di successo, infatti, le ragazze di coach Franchini andrebbero dritte alla fase successiva, viceversa dovranno nuovamente recarsi nelle Marche per una classica gara che sarà da dentro o fuori. Capitan Lazzaro sarà sempre ai box, il problema alla caviglia non le permetterà di scendere sul parquet per aiutare le compagne a centrare un obiettivo che lo stesso Franchini ritiene non facile da conseguire ma comunque alla netta portata delle sue atlete.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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