Il Comune ha avviato il piano Tari, inviando migliaia di cartelle di pagamento a famiglie e aziende. Tra il 2020 e il 2023, sono stati accertati circa 5,3 milioni di euro di evasione fiscale legata alla tassa sui rifiuti. Le cartelle sono ora in distribuzione, con l’obiettivo di recuperare le somme non pagate.

Prato, 5 giugno 2026 – Gli evasori della Tari hanno i mesi contati. Sono oltre 5,3 milioni di euro le somme che il Comune punta a recuperare dai contribuenti che tra il 2020 e il 2023 non hanno versato la tassa sui rifiuti. Un conto salato che fotografa una delle principali criticità nei bilanci legati alla gestione dei servizi pubblici: il mancato pagamento del tributo destinato a coprire i costi della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. È quanto emerge da una determina del 29 maggio pubblicata all’albo pretorio con la quale l’amministrazione comunale ha disposto la trasmissione a So.Ri. del ruolo relativo agli accertamenti esecutivi per il recupero delle somme non versate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatta il piano Tari, migliaia di cartelle in arrivo a famiglie e aziende. 5,3 milioni di euro di evasione

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