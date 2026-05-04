L'azienda municipale incaricata della raccolta dei rifiuti ha annunciato che, a causa delle difficoltà nel gestire le richieste dei cittadini, affiderà a società esterne il servizio di assistenza per le pratiche legate alla Tari. Per questo intervento, l'azienda prevede di spendere più di un milione di euro all'anno. La decisione arriva dopo le continue segnalazioni di utenti insoddisfatti e di ritardi nelle risposte.

Ama sventola bandiera bianca sulla Tari e si prepara a sborsare oltre un milione di euro l'anno (4,08 milioni per 48 mesi) pur di arginare la rabbia dei cittadini che non solo si vedono recapitare bollette con errori marchiani ma, una volta fatta la contestazione tramite i canali ufficiali, sono anche costretti ad aspettare settimane per avere una prima risposta. Perciò l'azienda ha deciso di stipulare un accordo quadro in due lotti con società esterne che possano garantire «supporto all'assistenza dei contribuenti Tari e alle istanze relative agli strumenti deflattivi del contenzioso», un servizio da tenere pronto e attivare nei periodi di picco, ovvero quando partono «emissioni massive» di avvisi di accertamento esecutivo e avvisi ordinari.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cartelle pazze Tari, Ama pagherà aziende esterne per rispondere ai cittadini

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