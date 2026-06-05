Gli agenti hanno fatto irruzione in una baracca abusiva a Asciano, trovando circa 700 grammi di eroina. La droga, valutata circa 35mila euro sul mercato, è stata sequestrata. Nella stessa operazione è stato arrestato un uomo. L’intervento si è concluso con il ritiro della sostanza e l’arresto dell’individuo coinvolto.

Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e 700 grammi di eroina sequestrati, per un valore stimato di circa 35mila euro. Sequestrati anche una bilancina di precisione e 18 telefoni cellulari. E' l'esito della brillante operazione eseguita ieri mattina, giovedì 4. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inseguimento nella notte, in auto oltre 100 grammi di eroinaDurante la notte, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno avviato controlli sulla strada, fermando un’auto con a bordo una persona.

Inseguimento nella notte: arrestato pusher. Sequestrati 105 grammi di eroinaNella notte sul litorale domizio, i carabinieri hanno intercettato un'auto in fuga, poi fermata e perquisita.

Temi più discussi: Incisioni, baci in bocca e armi con nomi di donna: riti di affiliazione Scu, 30 arresti all’alba; Scatta il blitz nella baracca abusiva di Asciano: in casa 700 grammi di eroina, un arresto; Estorsioni, scatta il blitz dei Carabinieri; Traffico di droga tra Sicilia e Calabria, scatta il blitz: sei persone arrestate · LaC News24.

A far scattare il blitz che ha portato all'arresto del 22enne sospetto terrorista a #ReggioEmilia è stato l'allarme lanciato dalla mamma che chiamato la Polizia dopo aver ricevuto un preoccupante messaggio. #terrorismo x.com

Caltanissetta, scatta il maxi blitz nella sede del Cefpas: corruzione e falso, ci sono 8 indagati | I nomiLa squadra mobile della Questura di Caltanissetta sta eseguendo delle perquisizioni nella sede del ... msn.com

Controlli nella movida, blitz della polizia in una nota discoteca: scatta la maxi multa da 3.500 euroMancavano gli etilometri, gravi carenze igieniche e un gestore fantasma: ecco cosa è emerso dopo il blitz della polizia nel noto locale notturno. milanotoday.it