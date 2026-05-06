Inseguimento nella notte in auto oltre 100 grammi di eroina

Durante la notte, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno avviato controlli sulla strada, fermando un’auto con a bordo una persona. Durante la perquisizione, sono stati trovati oltre 100 grammi di eroina nascosti all’interno del veicolo. L’automobilista ha tentato di darsi alla fuga, dando origine a un inseguimento che si è protratto per alcuni chilometri prima dell’arresto. La droga e il veicolo sono stati sequestrati.

Tempo di lettura: 2 minuti Notte di controlli sul territorio da parte dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, impegnati in servizi mirati al contrasto dei reati in genere. Nel corso delle operazioni, i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di origine straniera, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’episodio si è verificato nella località Pescopagano. Durante un servizio perlustrativo, una pattuglia ha notato un’autovettura sospetta transitare lungo una strada della zona. All’alt imposto dai militari, il conducente ha reagito dandosi alla fuga, innescando un breve inseguimento tra le strade interpoderali.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inseguimento nella notte, in auto oltre 100 grammi di eroina Notizie correlate Inseguimento nella notte: arrestato pusher. Sequestrati 105 grammi di eroinaNotte di controlli e tensione sul litorale domizio, dove i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto in flagranza di... Israele nella notte ha continuato a bombardare Beirut in Libano, oltre mille morti (di cui oltre 100 bambini)Israele ha annunciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi del gruppo sciita libanese Hezbollah a Beirut in Libano, poche ore dopo che le... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ragazzo senza patente fugge contromano e cerca di investire un agente: folle inseguimento a Milano; In auto senza patente, non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge per 29 chilometri; Selargius, folle inseguimento nella notte, ignora l’alt dei carabinieri e fugge ad alta velocità: arrestato; Folle inseguimento nella notte per 30 chilometri, 20enne senza patente arrestato ad Assemini. Inseguimento da film tra le strade di Roma: arrestato 47enne col kit del ladro d’autoUn inseguimento ad alta velocità, degno di una scena cinematografica, si è consumato nella notte lungo le strade della Capitale, concludendosi con ... castellinotizie.it Roma, incidente dopo inseguimento sul Gra: coinvolte 4 auto, traffico in tilt. Fermato un uomoDisagi e rallentamenti tra gli automobilisti dopo lo schianto tra 4 auto. Fermato l'uomo alla guida che era in fuga con una vettura rubata ... adnkronos.com Cagliari, inseguimento con lancio di droga dal finestrino: quattro arresti x.com Inseguimento ad alta tensione tra le vie di San Cristoforo: due pregiudicati catanesi arrestati dalla Polizia dopo una fuga in moto tra contromano e manovre pericolose. Decisivo l’intervento dell’elicottero del IV Reparto Volo di Palermo. https://www.freepressonl - facebook.com facebook