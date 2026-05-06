Inseguimento nella notte | arrestato pusher Sequestrati 105 grammi di eroina

Nella notte sul litorale domizio, i carabinieri hanno intercettato un'auto in fuga, poi fermata e perquisita. Durante il controllo, sono stati trovati 105 grammi di eroina nascosti all’interno del veicolo. L’uomo alla guida, di origine straniera, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di droga. L’operazione ha portato anche al sequestro della sostanza stupefacente.

Notte di controlli e tensione sul litorale domizio, dove i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di origine straniera, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.L’episodio si è verificato.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Arrestato pusher zona Savena: sequestrati oltre 80 grammi di droga Savona: arrestato pusher di 22 anni, sequestrati 750 grammi di hashishLa Squadra Mobile di Savona ha messo a sistema un importante colpo contro il microspaccio locale, arrestando un ventiduenne residente in città,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: In auto senza patente, non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge per 29 chilometri; Selargius, folle inseguimento nella notte, ignora l’alt dei carabinieri e fugge ad alta velocità: arrestato; Ragazzo senza patente fugge contromano e cerca di investire un agente: folle inseguimento a Milano; Folle inseguimento nella notte per 30 chilometri, 20enne senza patente arrestato ad Assemini. Inseguimento da film tra le strade di Roma: arrestato 47enne col kit del ladro d’autoUn inseguimento ad alta velocità, degno di una scena cinematografica, si è consumato nella notte lungo le strade della Capitale, concludendosi con ... castellinotizie.it A bordo di un'auto rubata scappa all'alt, arrestato dopo inseguimentoUn pericoloso inseguimento a bordo di un'auto rubata si è concluso con l'arresto di un uomo italiano 47enne, con precedenti, grazie all'azione coordinata dei Carabinieri della compagnia di Roma Eur e ... ansa.it Cagliari, inseguimento con lancio di droga dal finestrino: quattro arresti x.com Inseguimento ad alta tensione tra le vie di San Cristoforo: due pregiudicati catanesi arrestati dalla Polizia dopo una fuga in moto tra contromano e manovre pericolose. Decisivo l’intervento dell’elicottero del IV Reparto Volo di Palermo. https://www.freepressonl - facebook.com facebook