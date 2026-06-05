Dopo tredici anni, il nuovo capitolo di Scary Movie è uscito nelle sale con quasi tutto il cast originale. Tuttavia, le recensioni della critica sono state generalmente negative e il film ha ottenuto un punteggio basso sugli aggregatori di recensioni. La risposta del pubblico sembra essere meno negativa, anche se il debutto al botteghino non ha ancora mostrato risultati significativi. La pellicola rappresenta il primo ritorno della serie dopo oltre un decennio.

Dopo tredici anni di assenza, Scary Movie torna nelle sale con il cast storico quasi al completo. L'entusiasmo dei fan, però, si scontra con le prime recensioni della critica, che hanno accolto il reboot con giudizi piuttosto severi e un debutto complicato sugli aggregatori. Per oltre un decennio è stato uno di quei franchise che sembravano destinati a restare congelati nella memoria collettiva dei primi anni Duemila, poi, all'improvviso, il telefono ha ricominciato a squillare. Scary Movie è tornato. E come ogni rimpatriata che si rispetti, tra nostalgia e aspettative, qualcuno ha festeggiato mentre qualcun altro ha rimpianto i vecchi tempi. Un ritorno atteso che non convince tutti Quando è stato annunciato il nuovo capitolo della celebre saga parodistica, molti appassionati hanno accolto la notizia con entusiasmo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scary Movie 6 divide la critica: il ritorno della saga dopo 13 anni parte con un punteggio davvero basso

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