The Mandalorian and Grogu | il punteggio su Rotten Tomatoes è uno dei peggiori della saga di Star Wars

Da movieplayer.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sufficienza raggiunta sul popolare aggregatore di recensioni per il film con Pedro Pascal che, stando alle prime critiche, sembra essere uno dei meno amati dalla critica nella saga di Star Wars. The Mandalorian and Grogu arriva oggi nei cinema italiani. Critica divisa mentre, stando alle prime recensioni, il punteggio su Rotten Tomatoes non sarebbe dei più entusiasmanti. Sul film Disney che torna a raccontare le gesta del Mandaloriano e del suo fedele alleato Grogu sembra pesare l'origine televisiva del prodotto. E c'è chi sostiene che "questa non sia la via" per il rilancio di Star Wars. Il punteggio di The Mandalorian and Grogu su Rotten Tomatoes Come scrive Comicbookmovie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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THE MANDALORIAN & GROGU Trailer 2 German Deutsch (2026) Star Wars

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