Scary Movie 6 com' è il nuovo capitolo di una delle saghe comedy più scorrette e amate

Dopo tredici anni dal quinto capitolo, il più fiacco, Scary Movie torna al cinema. Dal 2013 ad oggi c’è stato di mezzo un terremoto in casa Miramax, la casa di produzione della saga che faceva capo al produttore condannato Harvey Weinstein, ma soprattutto il grande revival delle saghe horror.Era. 🔗 Leggi su Today.it

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Scary Movie | Final Trailer (2026 Movie) | Paramount Pictures Australia

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