Paramount Pictures e Miramax hanno rilasciato il nuovo trailer italiano di Scary Movie, il nuovo capitolo della saga che ha ridefinito il genere della parodia cinematografica. Ventisei anni dopo essere sfuggiti al celebre killer mascherato “Ghostface”, i protagonisti storici si ritrovano nuovamente nel mirino dell’assassino, in un mondo cinematografico dove nessun franchise horror può dirsi al sicuro. Il film segna il grande ritorno della famiglia Wayans al completo sia in fase di scrittura che di produzione. Sotto la regia di Michael Tiddes, la pellicola promette di non risparmiare nessuno: dai reboot ai requel, fino agli “elevated horror” e a ogni produzione che osi utilizzare il termine “legacy”.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Scary Movie: i fratelli Wayans tornano con il nuovo capitolo, tra parodie horror e lotta alla Cancel Culture

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Regina Hall e Anna Faris in una nuova immagine da Scary Movie 6. x.com