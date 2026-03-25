Paramount Pictures, Miramax ed Eagle Pictures hanno diffuso il nuovo trailer italiano di

Ventisei anni dopo il primo incontro con il killer mascherato, i “Core Four” originali si riuniscono per una nuova parodia che non risparmia nessun franchise horror moderno. Marlon Wayans (Shorty), Shawn Wayans (Ray), Anna Faris (Cindy) e Regina Hall (Brenda) tornano sul grande schermo per mettere nel mirino i nuovi trend del genere: dai requel agli “elevated horror”, passando per prequel e capitoli legati al concetto di legacy. La pellicola promette di superare ogni limite della Cancel Culture, riportando in sala la comicità scorretta che ha reso iconica la saga nei primi anni 2000. Il debutto nei cinema italiani è fissato per il prossimo 4 giugno 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Scary Movie, niente è sacro: il nuovo trailer italiano segna il ritorno dei fratelli Wayans e del cast originale

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