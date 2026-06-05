Un docente è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato di sette studenti. Secondo le indagini, avrebbe utilizzato i voti come strumento di ricatto e inviato messaggi su Telegram che coinvolgevano i giovani in comportamenti inappropriati. Le autorità stanno esaminando le prove raccolte, tra cui conversazioni digitali e testimonianze dei minori. La vicenda riguarda un istituto scolastico della zona.

Come faceva il docente a usare i voti come ricatto?. Quali messaggi ha inviato l'insegnante agli studenti su Telegram?. Perché il docente distribuiva denaro agli allievi della Teulié?. Quante altre vittime potrebbero emergere dalle indagini in corso?.? In Breve Sette allievi vittime di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti presso la Teulié.. Insegnante di 48 anni agli arresti domiciliari per manipolazione e ricatti scolastici.. Denaro tra 100 e 300 euro e foto erotiche su Telegram documentano gli abusi.. Indagine avviata a marzo dopo la denuncia di uno studente ai superiori.. Un docente della Scuola militare Teulié agli arresti domiciliari per violenza sessuale e manipolazione di sette studenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scandalo Teulié: docente agli arresti domiciliari per abusi su 7 allievi

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