Un insegnante di italiano della scuola militare Teuliè di Milano è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato sette studenti, coinvolgendo anche presunte violenze sessuali e concussioni. Le autorità hanno eseguito l’arresto dopo aver raccolto prove e testimonianze. L’indagato si trova ora in custodia cautelare. La scuola ha avviato un’indagine interna e ha collaborato con le forze dell’ordine.

Un docente di italiano della scuola militare Teuliè di Milano è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti, concussione e violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dall’indagine dei carabinieri, partita dalla denuncia di uno studente, le vittime sarebbero sette giovani allievi dello storico istituto militare milanese. Come riporta il Corriere della Sera, il professore – milanese di 48 anni – aveva anche un contratto con l’Università Statale di Milano, dove teneva un corso di scrittura creativa. L’arresto è stato eseguito direttamente a scuola. L’uomo si trova ora ai domiciliari. Al centro dell’inchiesta, coordinata dai pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessia Menegazzo - componenti del pool specializzato nei reati sessuali - ci sono episodi che sarebbero avvenuti dall’ottobre 2024 a oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Ilgiornale.it - Accuse di abusi su sette allievi: arrestato un docente di italiano della scuola militare Teuliè di Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, violenza sessuale su allievi scuola militare Teuliè: arrestato docenteUn insegnante della Scuola Militare Teuliè di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, concussione e...

Violenze sessuali su allievi alla scuola militare Teuliè di Milano: insegnante arrestatoUn insegnante della scuola militare Teuliè di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti su più allievi.

Temi più discussi: Piacenza, chiusa inchiesta su primario Radiologia accusato di abusi sessuali; Il primario di Piacenza e le nuove accuse di abusi sessuali: Almeno 8 vittime, 10 anni di violenze su un'infermiera. Ma l'ordine dei medici revoca la sospensione; L’IDF si tira fuori: Estranei agli abusi sulla Flotilla. Nel mirino le guardie di Ben-Gvir; Michael Jackson, ombre e luci oltre il mito.

Stando a un rapporto delle Nazioni Unite, le forze armate dei due Paesi avrebbero commesso abusi e torture a sfondo sessuale, proprio come gli esponenti di Hamas e dell'ISIS. Tel Aviv e Mosca respingono le accuse x.com

Abusi su una tredicenne di Latina, arrestato un uomo di 38 anniPrima la conoscenza via chat con scambio di messaggi, foto e video. Poi una serie di incontri di persona che sarebbero sfociati in abusi sessuali. Un uomo di 38 anni residente nella provincia ... ilmessaggero.it

Opinione sulla seconda parte del film Michael reddit

Milano, docente della scuola militare Teuliè arrestato con accuse di violenza sessuale su sette allieviIl professore di italiano, 48 anni, è accusato anche di concussione. Secondo la Procura avrebbe fatto pressione sugli studenti prospettando ostacoli agli esami di maturità ... affaritaliani.it