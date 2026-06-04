Un insegnante della Scuola Militare Teuliè di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di allievi e ragazzi dell’istituto.

Un insegnante della Scuola Militare Teuliè di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di allievi e ragazzi dell’istituto. I militari della sezione di polizia giudiziaria hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Milano su richiesta della pm Alessia Menegazzo, in servizio al quinto dipartimento della Procura che si occupa di vittime deboli e reati orientati dal genere. Il Procuratore di Milano, Marcello Viola, fa sapere in una nota che le indagini avrebbero svelato “un quadro di costanti pressioni” da parte dell’insegnante sugli alunni della scuola militare, fondata nel 1802. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Lapresse.it - Milano, violenza sessuale su allievi scuola militare Teuliè: arrestato docente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arrestato prof della scuola militare Teuliè, le violenze sessuali su 7 allievi: il ricatto e le molestie per non farsi bocciare alla MaturitàUn insegnante di italiano della scuola militare «Teuliè» di Milano è stato arrestato.

Militare, digitale: la scuola Teulié raccontata dagli allieviUna scuola militare, con un focus sul digitale, viene descritta dagli studenti che frequentano l’istituto.

Temi più discussi: Maestro arrestato per violenze sessuali sui bambini nel Milanese; Milano, abusi sui bambini: maestro di terza elementare arrestato in classe. L'accusa è di violenza sessuale. A denunciarlo i genitori; Milano, maestro arrestato in classe per violenze su minori; Bambini abusati in classe nel Milanese, arrestato maestro.

Un insegnante di circa 30 anni, maestro di terza elementare in una scuola pubblica dell’hinterland di Milano, è stato arrestato in classe con l’accusa di violenza sessuale su minori. L’uomo è stato fermato dai carabinieri direttamente durante l’orario scolastic x.com

Arrestato per violenza sessuale insegnante scuola militare a MilanoAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e t ... tuttosport.com

Milano, docente della scuola militare Teuliè arrestato con accuse di violenza sessuale su sette allieviIl professore di italiano, 48 anni, è accusato anche di concussione. Secondo la Procura avrebbe fatto pressione sugli studenti prospettando ostacoli agli esami di maturità ... affaritaliani.it