Tra gennaio e maggio 2026, la Polizia Locale di Bologna ha sequestrato 13 contrassegni per disabili falsi durante controlli sul territorio.

Bologna, 5 giugno 2026 – Ben tredici contrassegni per persone con disabilità falsificati. È questo il numero emerso nel corso dei controlli mirati effettuati sul territorio comunale tra gennaio e maggio 2026 da parte della Polizia Locale. L'operazione risponde all'obiettivo di tutelare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità e rientra in un piano continuo di monitoraggio per contrastare l'uso illecito, la falsificazione e l'abuso dei permessi automobilistici. Le irregolarità riscontrate . Entrando nel dettaglio, le verifiche hanno accertato diverse tipologie di violazioni gravi sul corretto utilizzo dei Contrassegni Unici Disabili Europei (CUDE). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Scacco ai furbetti dei parcheggi a Bologna: scovati 13 contrassegni per disabili falsi

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