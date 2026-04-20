Diritti abusati dagli incivili guerra ai furbetti del parcheggio disabili
Nella città di Caserta si è assistito a un intervento riguardante i parcheggi riservati alle persone con disabilità nel centro storico. Un avvocato, già esponente di un partito politico, ha formalmente richiesto ai responsabili comunali e alla Polizia di intensificare i controlli e le sanzioni contro coloro che utilizzano in modo improprio gli spazi destinati ai disabili. La richiesta mira a tutelare i diritti di chi ha realmente bisogno di questi servizi.
Stretta sui parcheggi riservati alle persone con disabilità nel centro storico di Caserta. A chiederla è l’avvocato Pasquale Napoletano, già capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che ha presentato una formale istanza ai Commissari straordinari del Comune e al Comando della Polizia.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
La Fifa dichiara guerra ai furbetti del labiale: espulsione per chi copre il viso quando parlaIl caso Prestianni è stata l’ultima goccia, quella che ha fatto traboccare il vaso.
Leggi anche: CISAL Sanità: allarme sui diritti negati ai disabili nel Casertano