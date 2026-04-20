Diritti abusati dagli incivili guerra ai furbetti del parcheggio disabili

Nella città di Caserta si è assistito a un intervento riguardante i parcheggi riservati alle persone con disabilità nel centro storico. Un avvocato, già esponente di un partito politico, ha formalmente richiesto ai responsabili comunali e alla Polizia di intensificare i controlli e le sanzioni contro coloro che utilizzano in modo improprio gli spazi destinati ai disabili. La richiesta mira a tutelare i diritti di chi ha realmente bisogno di questi servizi.