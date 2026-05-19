A Castellanza si è svolto il Memorial dedicato a Valerio Spinosa, maestro di taekwondo scomparso nel 2022. L’evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni, riunendo appassionati e appassionate del taekwondo in un’occasione di sport, cultura e ricordo. L’iniziativa si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha coinvolto numerosi partecipanti, tra cui giovani promesse e praticanti più esperti. La manifestazione ha rappresentato un momento di aggregazione e di valorizzazione della disciplina.

Castellanza, 19 maggio 2026 – Il taekwondo internazionale ha scelto ancora una volta il territorio fra Alto Milanese e Basso Varesotto come punto d’incontro tra sport, cultura e memoria. Nel weekend la Soevis Arena ha ospitato la quarta edizione dell’International Cup “Memorial Valerio Spinosa”, evento ormai diventato un appuntamento di riferimento nel panorama europeo della disciplina e capace di richiamare oltre 300 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, con prestigiose delegazioni arrivate da Londra e Lussemburgo. Una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere non solo sotto il profilo agonistico, ma anche per il suo forte valore umano e simbolico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Castellanza: successo per il Memorial dedicato a Valerio Spinosa, maestro di taekwondo scomparso nel 2022

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