LIVE Conegliano-Novara 0-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra di Bernardi vince 18-25 il primo set!

Nel campionato di volley femminile di Serie A1 2026, la partita tra Conegliano e Novara si è conclusa con la vittoria delle ospiti in tre set, iniziando con un primo parziale di 18-25. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sui punteggi e sui momenti salienti, tra cui un primo tempo di Chirichella. È stata inoltre trasmessa una partita in corso tra due squadre, con il punteggio di 3-3.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 3-3 Primo tempo di Chirichella. 2-3 Altro errore di Sillah che manda fuori la diagonale da posto quattro. 2-2 Sillah attacca ma colpisce anche la rete. 2-1 La giapponese sceglie di attaccare una palla complessa e subisce il muro di Fahr. 1-1 Ishikawa pareggia subito con una diagonale da posto quattro. 1-0 Errore di Mims che manda fuori la diagonale da posto due. 18-25 IL PRIMO SET VA A NOVARA! Le ragazze di Bernardi portano a casa il parziale. 18-24 Herbots spinge il pallone che manda Novara ai set point. 18-23 Ancora un errore per Haak dai nove metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di Bernardi vince 18-25 il primo set! Articoli correlati Leggi anche: LIVE Conegliano-Novara 0-0, Coppa Italia volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere vicine al primo set ma la squadra di Bernardi non si arrende, 20-16 LIVE Novara-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 12-25 primo set senza storia, venete straripanti!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Stavolta Ishikawa trova alla perfezione il mani fuori sul muro avversario. Contenuti e approfondimenti su LIVE Conegliano Novara 0 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Novara-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 17-25 le pantere si prendono gara due con assoluta autorevolezza; Pantere al PalaVerde per chiudere i conti con Novara: Vogliamo la finale Scudetto; Playoff Serie A1 Tigotà – Conegliano domina Gara 2: 0-3 a Novara in un’ora e venti; ZEREN AL PALAVERDE PER IL RITORNO DEI QUARTI DI CHAMPIONS, PANTERE IN MISSIONE A CACCIA DELLA SECONDA F4 DI FILA DOPO IL 3-0 DI ANKARA (h 20.30, diretta SKY SPORT e DAZN). LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match al PalaverdeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI LAS PALMAS-PERUGIA DI VOLLEY DALLE 20.00 10-14 Fast in parallela di Chirichella. 9-13 Difesa ... oasport.it DIRETTA | Conegliano Novara (risultato 0-0) video streaming Rai: in campo, si gioca! (oggi 24 marzo 2026)Diretta Conegliano Novara streaming video Rai: la Imoco è sul 2-0 nella semifinale playoff di Serie A1 e dunque stasera ha il primo match point. ilsussidiario.net Lega Pallavolo Serie A Femminile. . REWIND MEGARALLY CONEGLIANO-NOVARA 2025 "Waiting For" Semifinal Playoff Game-3 Conegliano-Novara, Tonight 24th of March, Watch che best rallies of Game-3 in Playoff 2025 Tonight, Tuesday 24th of - facebook.com facebook Play Off: Conegliano-Novara e Scandicci-Milano, in scena Gara 3 x.com