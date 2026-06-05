La sfida Creazione Rosa di EA Sports dedicata a Cody Gakpo, con una versione FDC da 95 di valutazione complessiva, è stata rilasciata durante il Festival del calcio su Football Ultimate Team. La sfida richiede requisiti specifici e costi di partecipazione. La versione top del giocatore olandese è disponibile per i giocatori che vogliono aggiungerla alla propria squadra, con dettagli sui requisiti e sui costi pubblicati ufficialmente.

I riflettori del Festival del calcio su Football Ultimate Team si accendono su uno dei pezzi pregiati della campagna estiva: EA Sports ha ufficialmente rilasciato la Sfida Creazione Rosa dedicata a Cody Gakpo, disponibile in una devastante versione FDC: Strada verso la gloria da ben 95 OVR. PROMEMORIA CARTA LIVE: Questa versione di Cody Gakpo è un oggetto live dinamico direttamente collegato al cammino dei Paesi Bassi nei tornei internazionali. Più avanti andrà la selezione Orange, più la carta salirà di statistiche, potendo raggiungere il tetto massimo di 99 OVR, sbloccare upgrade alle stelle e ottenere un incredibile 5° PlayStyle+. Di seguito analizziamo nel dettaglio i requisiti delle 8 sfide necessarie per completarlo, i premi intermedi e le caratteristiche della carta nel meta attuale. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - SBC Cody Gakpo 95 su FC 26: requisiti, costi e se conviene riscattare il top player olandese

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