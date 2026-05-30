EA Sports ha rilasciato una SBC intitolata “Fine di un’era” dedicata a Lewandowski su FC 26, in concomitanza con la fine della stagione e del ciclo di gioco. La sfida richiede un determinato insieme di giocatori e comporta un costo specifico in crediti. La proposta celebra il ruolo del calciatore come uno dei più rappresentativi degli ultimi 20 anni, offrendo ai giocatori l’opportunità di ottenere un oggetto speciale in game.

Con l’avvicinarsi della conclusione della stagione calcistica e del ciclo vitale di FC 26, EA Sports ha deciso di omaggiare uno dei centravanti più iconici dell’ultimo ventennio. Robert Lewandowski riceve ufficialmente una carta Fine di un’era (EOE), celebrando una carriera costellata di gol e trofei. Questa versione speciale non è solo un tributo alla memoria, ma si inserisce prepotentemente nel meta attuale grazie a statistiche mostruose e una configurazione dei ruoli estremamente moderna. Scopriamo se vale la pena sacrificare le proprie Fodder per sbloccarlo. Analisi tecnica: un 94 OVR da vero predatore d’area. La carta presenta un OVR di 94 nel ruolo di ST (ATT). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - L’ultimo ballo di Lewandowski su FC 26: arriva la SBC “Fine di un’era”. Analisi, costi e requisiti del bomber polacco

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Último gol de Lewandowski en la Liga Española

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