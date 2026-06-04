Savignano si prepara a un' estate di eventi tra gusto musica e teatro | tra gli ospiti Simone Cristicchi e Marco Paolini
Savignano sul Rubicone annuncia un’estate ricca di eventi, includendo spettacoli di musica, teatro e iniziative legate al cibo. Tra gli ospiti previsti ci sono Simone Cristicchi e Marco Paolini. La programmazione comprende anche eventi tradizionali e nuove proposte, con un calendario che si estende per tutta la stagione. La città si prepara a ospitare spettacoli e manifestazioni di diversi generi, puntando su un’offerta variegata per il pubblico locale e i visitatori.
Savignano sul Rubicone si prepara alla stagione estiva con un ricco cartellone di eventi tra novità, appuntamenti tradizionali, musica e tante iniziative curiose.“Stiamo lavorando affinché Savignano emerga in modo sempre più chiaro, riconoscibile e attrattivo – spiegano il sindaco Nicola. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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