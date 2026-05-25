Antonella Fiordelisi sale sul palco dell’estate italiana in giro per il Paese Luogo e date

Antonella Fiordelisi partecipa ai concerti dell’estate italiana, salendo sul palco in diverse città del Paese. La cantante si esibisce in eventi di musica dal vivo, radio e spettacoli in diverse date. Le tappe sono state annunciate sui canali ufficiali e si svolgono in varie location estive. La sua presenza è prevista in più di un evento, con esibizioni programmate nelle prossime settimane.

Antonella Fiordelisi sale sul palco dell’estate italiana: musica, radio e live show in giro per il Paese. Non più soltanto volto televisivo. Non più soltanto influencer seguitissima sui social. Questa estate Antonella Fiordelisi cambia pelle e si prende il palco. Sarà infatti tra le protagoniste dei grandi live musicali organizzati da Radio Stop Toscana, un tour itinerante che attraverserà alcune delle piazze più amate d’Italia trasformandole in vere e proprie arene pop a cielo aperto. Un progetto che unisce musica, spettacolo, radio e intrattenimento dal vivo. E che per Antonella rappresenta probabilmente il passaggio più interessante della sua carriera recente. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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