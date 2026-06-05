Sassuolo-Torino è corsa a due per la panchina | Aquilani e Abate in cima alla lista

Alberto Aquilani e Ignazio Abate sono i candidati principali per le panchine di Sassuolo e Torino. Entrambi hanno concluso una stagione di successo in Serie B, attirando l'interesse delle rispettive società. La corsa tra i due tecnici è aperta, con le aziende che stanno valutando le rispettive candidature. Nessun accordo ufficiale è stato ancora annunciato, e le trattative sono in corso.

Sono Alberto Aquilani e Ignazio Abate i due nomi caldi per le panchine di Sassuolo e Torino. Dopo una stagione a dir poco brillante in Serie B, entrambi sono finiti nel mirino delle due società. L’allenatore del Catanzaro gode di un’attenzione particolare dopo aver sfiorato la promozione in Serie A nella finale contro il Monza, mentre il tecnico della Juve Stabia ha impressionato portando la squadra campana fino alla semifinale playoff. Ora a contendersi i due giovani allenatori sono i neroverdi, rimasti senza allenatore dopo la rescissione con Fabio Grosso, e i granata pronti a salutare Roberto D’Aversa. Sassuolo, Aquilani è il favorito. ‘ Sassuolo leggermente avanti per Aquilani’, così Gianluca Di Marzio sul futuro dell’ex centrocampista di Roma e Milan. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Nuovo allenatore Torino, Cairo sfoglia la margherita: Abate il preferito, idea Aquilani. Ombra Sassuolo sullo sfondoIl presidente del Torino sta valutando due candidati per la panchina: Abate, considerato il favorito, e Aquilani, che resta un’opzione concreta.

Temi più discussi: Toro, per la panchina corsa a due Aquilani-Abate. Juve, idea Sorloth; Torino: è corsa a tre per la panchina. Uno di loro ha già incontrato Cairo; Catanzaro, Aquilani verso la Serie A: il Torino accelera e offre 750mila euro, il Sassuolo non molla la presa · LaC News24; Aquilani a cena con il Toro, oggi darà una risposta.

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