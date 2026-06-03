Il Torino ha accelerato sui nomi di allenatori, puntando su Abate e Aquilani. Contestualmente, il Sassuolo ha mostrato interesse per entrambi, valutando un possibile cambio in panchina. Le trattative tra le squadre di Serie A sono in corso, con discussioni sulle eventuali sostituzioni e sui contratti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, e le decisioni definitive sono ancora da definire.

Asse Abate Aquilani, doppio incastro tra Torino e Sassuolo: il punto sulla corsa alle panchine delle due squadre di Serie A. Sassuolo e Torino continuano a lavorare per definire il proprio futuro tecnico, con un intreccio sempre più evidente sull’asse Ignazio Abate – Alberto Aquilani. Lo riporta Di Marzio. Le due società stanno infatti muovendosi sugli stessi profili, e l’incastro finale dipenderà dalle scelte che matureranno nelle prossime ore. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Nella giornata del 3 giugno, il Sassuolo ha incontrato Abate, mentre domani è previsto un colloquio con Aquilani, attualmente alla guida del Catanzaro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Abate e Aquilani al centro del mercato allenatori: Torino e Sassuolo accelerano

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