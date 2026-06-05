Sassuolo il Rometta City Festival raddoppia musica mercati e sport tra Largo Verona e Parco Tassi

Notizia in breve

Il Rometta City Festival si svolgerà di nuovo sabato 6 giugno, con eventi che si terranno tra Largo Verona e Parco Tassi. La manifestazione quest’anno prevede un aumento di attività, coinvolgendo musica, mercati e sport. La prima edizione si era svolta in un'area limitata, mentre quest'anno il festival si espande, raddoppiando le location e le iniziative previste.