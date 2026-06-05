Sassuolo il Rometta City Festival raddoppia musica mercati e sport tra Largo Verona e Parco Tassi
Il Rometta City Festival si svolgerà di nuovo sabato 6 giugno, con eventi che si terranno tra Largo Verona e Parco Tassi. La manifestazione quest’anno prevede un aumento di attività, coinvolgendo musica, mercati e sport. La prima edizione si era svolta in un'area limitata, mentre quest'anno il festival si espande, raddoppiando le location e le iniziative previste.
Sabato 6 giugno torna l’attesissimo Rometta City Festival, un appuntamento che quest'anno si rinnova e raddoppia le forze. Accanto alla tradizionale e vivace cornice delle vie intorno a Largo Verona, il cuore dell’evento si estenderà all'interno del Parco Ottavio Tassi con le vie Gorizia, Fanti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Rometta City Festival: il programma di iniziative di sabato nelle vie intorno a Largo Verona e nell’area del parco Ottavio Tassi facebook