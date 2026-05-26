Musica spettacoli sport e socialità | il Mura Festival a Verona
Dal 28 maggio al 2 agosto, il Bastione di San Bernardino ospiterà la settima edizione del Mura Festival a Verona. La rassegna, che negli ultimi anni ha reso le mura cittadine un luogo di incontri e attività, proporrà musica, spettacoli, sport e momenti di socialità. L’evento si svolgerà lungo tutto il periodo estivo, trasformando il sito in un punto di riferimento per la vita culturale e ricreativa della città.
Dal 28 maggio al 2 agosto il Bastione di San Bernardino tornerà a essere uno dei principali punti di ritrovo dell’estate veronese con la settima edizione di Mura Festival, rassegna che negli ultimi anni ha trasformato le mura cittadine in uno spazio dedicato a musica, sport, cultura e socialità. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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