Musica spettacoli sport e socialità | il Mura Festival a Verona

Notizia in breve

Dal 28 maggio al 2 agosto, il Bastione di San Bernardino ospiterà la settima edizione del Mura Festival a Verona. La rassegna, che negli ultimi anni ha reso le mura cittadine un luogo di incontri e attività, proporrà musica, spettacoli, sport e momenti di socialità. L’evento si svolgerà lungo tutto il periodo estivo, trasformando il sito in un punto di riferimento per la vita culturale e ricreativa della città.