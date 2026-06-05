Sassuolo Grosso rescinde | incontri con Abate e Aquilani

Da sport.quotidiano.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tecnico ha deciso di terminare il suo contratto con il club e ha avuto incontri con i due ex calciatori per discutere di un possibile ruolo.

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Sassuolo (Modena), 5 giugno 2026 –  “ Al Sassuolo, da sempre, cerchiamo allenatori che abbiano un’idea di calcio chiara e che condividano la nostra visione. Vogliamo esprimere un calcio propositivo e piacevole”.   Un po’ poco per tracciare l’identikit del successore di Fabio Grosso, ma a questo oggi si sta. Ovvero a quanto detto dall’ad neroverde Giovanni Carnevali a Marco Nosotti a margine del podcast ‘Colpi da mestro’ che ha visto il dirigente neroverde restare bello abbottonato sul tema. Inevitabilmente, del resto: per quanto se ne sa l’ex campione del mondo è davvero ai saluti – nel senso che ha trovato la ‘quadra’ che lo libera e ne fa un ex neroverde, ieri l’ufficialità – e il Sassuolo sta intensificando i contatti con i due profili già individuati, per tempo, in Ignazio Abate e Alberto Aquilani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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