sassuolo grosso rescinde abate e aquilani incontri

L’allenatore Grosso ha deciso di rescindere il suo contratto con il Sassuolo. Sono in programma incontri con il responsabile del settore tecnico e con altri membri della società, tra cui Abate e Aquilani. La società ha comunicato che cerca allenatori con una visione chiara del calcio e condivisa dalla squadra. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi della rescissione o sui nomi dei candidati per la nuova guida tecnica.

di Stefano Fogliani SASSUOLO "Al Sassuolo, da sempre, cerchiamo allenatori che abbiano un’idea di calcio chiara e che condividano la nostra visione. Vogliamo esprimere un calcio propositivo e piacevole". Un po’ poco per tracciare l’identikit del successo di Fabio Grosso, ma a questo oggi si sta. Ovvero a quanto detto dall’ad neroverde Giovanni Carnevali a Marco Nosotti a margine del podcast ‘Colpi da mestro’ che ha visto il dirigente neroverde restare bello abbottonato sul tema. Inevitabilmente, del resto: per quanto se ne sa l’ex campione del mondo è davvero ai saluti – nel senso che ha trovato la ‘quadra’ che lo libera e ne fa un ex neroverde, ieri l’ufficialità – e il Sassuolo sta intensificando i contatti con i due profili già individuati, per tempo, in Ignazio Abate e Alberto Aquilani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Sassuolo, Grosso rescinde: incontri con Abate e AquilaniIl tecnico ha deciso di terminare il suo contratto con il club e ha avuto incontri con i due ex calciatori per discutere di un possibile ruolo.

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